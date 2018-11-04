على رصيف القطارات: «اللي هيدفع راح يقعد»

04 نوفمبر 2018 - 09:34 م

احتج مواطنون على قيام هيئة السكك الحديدية، بتحصيل غرامة انتظار على الأشخاص المتواجدين بأرصفة المحطات بقيمة جنيه.

وبدأت السكك الحديدية في صرف تذاكر لدخول المواطنين الراغبين في توديع المسافرين إلى محطات القطارات، أو المسافرين الذين ينتظرون القطار لأكثر من ساعة قبل وصوله، تحت بند رسوم انتظار رصيف، وبلغت قيمتها جنيهًا واحدًا.

وقال أحمد محمد، طالب بجامعة القاهرة، إنه أثناء انتظاره للقطار بمحطة قنا، طلب منه أحد المفتشين دفع غرامة قيمتها جنيه نظير تواجده على رصيف المحطة، مضيفًا أنه في بداية الأمر رفض، إلا أنه وبعد احتدام النقاش بينهما، اضطر لدفع الغرامة «راحة للدماغ»، على حد تعبيره.

وأوضح لـ "المصريون"، أنه أخبر المفتش، بأنه ينتظر القطار وليس أحد أصدقائه، لكنه رفض كافة المحاولات، وأخبره بأنه لا علاقة له بذلك، ويمكن أن يقدم شكوى إذا أراد.

وأكد أن ذلك لم يحدث معه من قبل، لافتًا إلى أن التذكرة كانت قيمتها خمسة قروش، إلا أن المفتش حصل منه جنيهًا، وعندما سأله، قال إن الورق الجديد لم يطبع بعد.

ورد المركز الإعلامي لهيئة السكك الحديدية، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول روادها صورة لإيصال سداد رسوم انتظار بالمحطة قيمته جنيهًا واحدًا.

وقال في بيان اليوم، إن ما "قام به مشرف الباب بمحطة قطار قنا متوافق مع تعليمات أصدرتها الهيئة أعوام 1971، 1983 و2009، ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة عام 2009 بزيادة قيمة تذكرة الرصيف (مقابلة) لتصبح جنيهًا واحدًا".

ووفقا للمركز، فإنه إذا "أراد الراكب الدخول إلى المحطة، وليس معه ما يخول حق السفر، فإنه وفقا للقوانين الانضمامية رقم 11 لسنة 2009، يحق لمشرفي ومفتشي الأبواب استخدام التذاكر القديمة، وتعديل القيمة عليها إلى جنيه".

من جانبه، قال بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن "الهدف من تلك الضريبة معرفة الراكب الحقيقي، من الذي يجلس على أرصفة المحطات لغرض ما".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "الغرامة المقررة ستقضي على ظاهرة الباعة الجائلين بالقطارات"، معتبرًا أنه تفعيله لا شيء فيه، بل على العكس ستصب في صالح المواطن.

عضو لجنة الخطة والموازنة، أشار إلى أن تلك الضريبة لن تطبق على المسافرين الذين تتأخر قطاراتهم عن موعدها، معتبرًا أن الهيئة في هذه الحالة هي المفترض عليها دفع تعويض لهم، وليس فرض رسم.