  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:15 م
بحث متقدم
خاشقجي وبن طلال وبن سلمان

«ابن طلال» يتحدث عن اعتقاله ويفجر مفاجأة عن خاشقجي

أرشيفية

عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة

انفجار قنبلة داخل قطار فى محطة مصر برمسيس

على رصيف القطارات: «اللي هيدفع راح يقعد»

صلاح

«الليجا» تفجر مفاجأة حول انتقال «صلاح» للريال

ترامب

أمريكا: حددنا المسؤولين عن قتل «خاشقجي» وسنحاسبهم

الرئيس المعزول محمد مرسي

القضاء يحقق في عدم السماح لأسرة «مرسي» بزيارته

الرئيس السيسي

صادق : هذا ما يقصده الرئيس بـ «الانتحار القومي»

علاء مبارك

علاء مبارك يثير الجدل بالكشف عن «أكذوبة القرن»

الدولار والجنيه

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

ليبيا.. حظر تجوال ليلي بصبراتة إثر هجوم ميلشيا مسلحة

مقتل وإصابة 15 في سلسلة تفجيرات تهز العاصمة العراقية

عرب وعالم

تفجيرات تهز العاصمة العراقية
تفجيرات تهز العاصمة العراقية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاحن موبايل يقتل 8 إماراتيين

#

مفاجأة وراء اغتيال ملكة جمال العراق

#

شاهد .. عمود يقسم حافلة و ركابها إلى "نصفين"

#

مصرع شخصين وإصابة العشرات في حرائق قرب أثينا

العراق

داعش

سلسلة تفجيرات

قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، الأحد، في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، لوكالة "الأناضول"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من ساحة عدن شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

ووفق ذات المصدر، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ثانية داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وأشار "الجابري" أن عبوة ثالثة انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية، ما أوقع قتيلاً وجريحين اثنين.

فيما أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة أخرى على مقربة من متاجر في حي التراث جنوبي بغداد.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، إلا أن الجابري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءها.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة
» ليبيا.. حظر تجوال ليلي بصبراتة إثر هجوم ميلشيا مسلحة
» مقتل وإصابة 15 في سلسلة تفجيرات تهز العاصمة العراقية
» «الديهي» متعجبًا من تعزية الإخوان للأقباط: «بلاش متاجرة»
» «عبد العال» لإعلامي: «هعلمك الأدب»
» تشيلسي ينجو من فخ كريستال بالاس في «البريمييرليج»
» تشييع جثماني الفتاتين السعوديتين بالمدينة
» أزمة جديدة تضرب الزمالك
» بالفيديو والصور.. سيول على السعودية لم تحدث منذ 20 عاما
» تجديد حبس عاطل لتعديه على أولياء أمور معهد أزهرى
» تفاصيل إعلان وظائف مجلس الدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن