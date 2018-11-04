» مقتل وإصابة 15 في سلسلة تفجيرات تهز العاصمة العراقية

04 نوفمبر 2018 - 09:36 م

قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، الأحد، في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، لوكالة "الأناضول"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من ساحة عدن شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

ووفق ذات المصدر، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ثانية داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وأشار "الجابري" أن عبوة ثالثة انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية، ما أوقع قتيلاً وجريحين اثنين.

فيما أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة أخرى على مقربة من متاجر في حي التراث جنوبي بغداد.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، إلا أن الجابري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءها.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.