بالأسماء.. المصري يعلن قائمته الأفريقية

04 نوفمبر 2018 - 09:37 م

استقر ميمي عبد الرازق، المدير الفني للمصري، على قيد 23 لاعبًا بقائمة الفريق البورسعيدي، استعدادًا للمشاركة في النسخة الـ16 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأرسل المصري قائمته الأولية إلى الاتحاد الأفريقي الكاف وتضم كلا من: أحمد عبد الحليم "بوسكا"، محمود حمد، أحمد عبد الموجود، محمد كوفي، محمد شطة، فريد شوقي، إسلام عيسى، عمرو موسى، محمود وادي، أحمد ياسر، محمد جابر، مصطفى مارسيلو، أحمد خالد، أحمد جمعة، أحمد مسعود، حجاج عويس، توريك جبرين، إيزي إيميكا، محمد جريندو، محمود السيد، أحمد شوشة، أحمد شكري، كريم العراقي.