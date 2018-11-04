بمناسبة المولد النبوي .. شهر مكافأة لبعض موظفي الدولة

04 نوفمبر 2018 - 09:52 م

زفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشرى سارة لجميع العاملين بها، بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قررت منحهم مكافأة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 500 جنيه، على أن يفوض مديرو الفروع في اعتماد كشوف المكافأة بالمبالغ المستحقة للعاملين خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2019-2018 تحت بند الحوافز ووفقا لشروط منح المكافأة.

وأكدت في بيان اطلعت المصريون على نسخه منه، أن صرف المكافأة لجميع العاملين برئاسة الهيئة والفروع والوحدات على أساسي 30 يونيو 2015، وفقا للمادة 15 من قانون ربط الموازنة والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2015 من موازنة الهيئة 2018 - 2019 على بند الحوافز.