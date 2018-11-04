علاء مبارك: الحديث عن هذا الأمر هو "أكذوبة القرن"

شن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هجومًا على الإعلام بسبب الأموال المنهوبة، قائلا: «للأسف وعلى مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والإعلام المصري إلى الكثير من هذه القيم والمبادئ واعتمدوا على نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام».
وأضاف علاء، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقعة التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس، والحقيقة أن الذي تم نهبه أكبر وأخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس».
واستطرد: «بدأ هذا النهب في 2011 في الجارديان عن ثروة قيمتها 70 مليار دولار، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن تجميد 31.5 مليار لمبارك في أمريكا ثم أهيكل عن ثروة تتراوح بين 9: 11 مليار، ثم ظهرت مستندات مزورة (لأحد البنوك) عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها 620 مليار دولار، والغريب أن كل من أطلقوا هذة المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود».