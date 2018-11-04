علاء مبارك: الحديث عن هذا الأمر هو "أكذوبة القرن"

04 نوفمبر 2018 - 10:00 م

شن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هجومًا على الإعلام بسبب الأموال المنهوبة، قائلا: «للأسف وعلى مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والإعلام المصري إلى الكثير من هذه القيم والمبادئ واعتمدوا على نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام».



وأضاف علاء، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقعة التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس، والحقيقة أن الذي تم نهبه أكبر وأخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس».

