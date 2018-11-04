» استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة بالقنطرة شرق

استشهد أمين شرطة من قوة مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية أثناء اشتراكه في حملة أمنية لملاحقة بعض العناصر الإرهاربية بالقنطرة شرق بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية.

استشهد أمين شرطة من قوة مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية أثناء اشتراكه في حملة أمنية لملاحقة بعض العناصر الإرهاربية بالقنطرة شرق بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية.