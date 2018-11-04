» استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة بالقنطرة شرق

استشهد أمين شرطة من قوة مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية أثناء اشتراكه في حملة أمنية لملاحقة بعض العناصر الإرهاربية بالقنطرة شرق بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية.
تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مستشفى القنطرة شرق بوصول أمين شرطة محمد بكري حسانين حسن 43 عاما، جثة هامدة مصاب بطلق ناري بالصدر أدى إلى الوفاة مباشرة.
وأشارت المعلومات إلى أن الشهيد كان ضمن حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق.
وأثناء التعامل مع العناصر الإرهابية وملاحقتها بصحراء القنطرة شرق أصيب الشهيد بطلق ناري بالصدر أدى إلى استشهاده في الحال .