"مميش": هذا ما طلبه الرئيس حتى لا ترتفع أسعار الأسماك

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه «نجحنا في خفض زمن العبور بالقناة 50 % وعملنا على زيادة العمق».
وأوضح "مميش" في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «المنطقة الاقتصادية تتحسن، وأصبحت جاذبة للاستثمار بفضل قوانين الاستثمار المرنة، ولدينا 146 مشروعًا في المنطقة»، موضحًا أن «الاستثمار المحلي قوي وتوجد استثمارات ألمانية وعالمية، ونعمل في التوازي ونريد أن تعمل شرق بورسعيد من العام المقبل». وتابع: «كل من يعمل في المشروعات شباب، ونبني الخدمات للشباب الذي يعملون في تلك المنطقة»، مشيرًا إلى أن «الروس وقعوا اتفاقيات معنا في زيارة الرئيس السيسي الأخيرة، ليكونوا مستثمرين في الهيئة الاقتصادية للقناة».
وذكر أنه «سعيد لمشاركته في منتدى شباب العالم، والرئيس السيسي أكد أن مصر على المسار السليم، ونسير بالتوازي في التنمية والأمن، والرئيس متابع جيد جدًا لتطوير هيئة قناة السويس، ويركز بصورة كبيرة على العائدات الخاصة بالقناة لاهتمامه بحياة الإنسان المصري».
وأوضح أن «الرئيس طلب مني 100 مركب صيد، وصنعنا 12 حتى الآن، وهو يريد عودة مهنة الصيد حتى لا يفقد الأهالي مصدر رزقهم، ولا ترتفع أسعار الأسماك».