"مميش": هذا ما طلبه الرئيس حتى لا ترتفع أسعار الأسماك

وأوضح "مميش" في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «المنطقة الاقتصادية تتحسن، وأصبحت جاذبة للاستثمار بفضل قوانين الاستثمار المرنة، ولدينا 146 مشروعًا في المنطقة»، موضحًا أن «الاستثمار المحلي قوي وتوجد استثمارات ألمانية وعالمية، ونعمل في التوازي ونريد أن تعمل شرق بورسعيد من العام المقبل».



وتابع: «كل من يعمل في المشروعات شباب، ونبني الخدمات للشباب الذي يعملون في تلك المنطقة»، مشيرًا إلى أن «الروس وقعوا اتفاقيات معنا في زيارة الرئيس السيسي الأخيرة، ليكونوا مستثمرين في الهيئة الاقتصادية للقناة».