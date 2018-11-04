خبير أمني: الجيش استطاع تنقية سيناء من الإرهابيين

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عقب اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تصفية قوات الأمن لـ19 إرهابيًا اليوم، قائلًا: «بنجيب حق أي مصري بغض النظر عن الدين أو الهوية».
وقال «أمين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، أن الإنسانية تحتم ذلك، بغض النظر عن أن مصر ليس لديها فتنة طائفية.
وأضاف أن الشرطة والقوات المسلحة تقوم بدور شديد الصعوبة، وأن تصفية هؤلاء الإرهابيين كانت نتيجة متوقعة.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن القوات المسلحة استطاعت تنقية سيناء من الإرهابيين، ولذلك فروا مثل الفئران إلى أماكن أخرى.

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