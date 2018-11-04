هذا ما قاله "أديب" عن تغريدة "البرادعي" المثيرة للجدل"

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الرئيس السيسي

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حديث الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم حول إعمار البلاد يتسم بمزيد من الجرأة، مضيفًا: "لأول مرة حد يشرح الوضع بشكل قاسي".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن ما فعله المصريين في أنفسهم، "ميعملهوش فينا عدو"، منوهًا بأن الرئيس السيسي حذر من محاولات هدم الدول.
وعلق "أديب"، على تغريدة الدكتورة محمد البرادعي بشأن دعوته لتوحيد المعارضة المصرية، قائلا: "خليكم فاكرين تاريخ النهاردة... سيرة الثورة تعود من جديد"، منوهًا بأن أيمن نور رد على تغريدة البرادعي بجملة "بكل سرور، وأوافق على أي مبادرة".
وقال "أديب" إن يتوقع أن تطلق جماعة الإخوان تغريدات تؤيد المبادرة وتعلن انضمامها للمبادرة، "مضيفًا: "هو انتم عشان تغيروا لازم تجبونا الأرض، هو احنا ينولع في البلد يا منفعش".
وأردف "أديب" بالقول إن "أيمن نور شغال عمليات تجميل في وشه وجسمه عشان يفضل زي ما هو".


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