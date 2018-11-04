الحوثيون يسمحون لشقيق "هادي" بالتواصل مع أسرته

04 نوفمبر 2018 - 10:50 م

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الأحد، أنها سمحت لشقيق الرئيس اليمني بالتواصل مع أسرته بعد أكثر من 3 سنوات على اعتقاله.

وقال مصدر، فيما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين" التابعة للحوثيين، إن اللجنة -وضمن جهودها مع الأمم المتحدة- قامت بـ"تسهيل إجراء تواصل أسير الحرب ناصر منصور هادي مع أحد أولاده"، من دون توضيح طبيعة التواصل بزيارة أو اتصال.

وأضاف المصدر، في تصريح نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، أن "هذه الخطوة قد سبقها خطوات، ومنها تسهيل عملية اتصال الأسير اللواء الركن محمود الصبيحي بأسرته".

وأشار المصدر إلى أن "تلك الجهود تأتي في إطار المحاولات المستمرة من قبل اللجنة لإيجاد حلحلة شاملة لهذا الملف الإنساني للوصول إلى إفراج كامل عن الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين".

وأعرب المصدر عن أمله في تحرك أممي بفاعلية للكشف عن "المئات من الأسرى المخفيين في السجون الإماراتية والسعودية" وغيرها من السجون والعمل الجاد لتنفيذ عملية تبادل شاملة.

وسبق أن نفت السعودية والإمارات وجود أي سجون سرية تابعة لهما في اليمن.

وأضاف المصدر: "مطلبنا من البداية أن تتم عملية التبادل الكامل دون انتقاء أو انتقاص على اعتبار أن هذا ملف إنساني لا علاقة له بأي مسار عسكري أو سياسي أو تأثير عليه".

واعتقل الحوثيون ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، أثناء قيادته معارك التصدي للحوثيين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن في مارس/آذار العام 2015.

ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة اليمنية أو الأمم المتحدة حول ما أعلنه المصدر الحوثي.

كان الحوثيون سمحوا، عبر وساطة عمانية، أواخر الشهر الماضي، لوزير الدفاع اليمني المعتقل لديهم اللواء محمود الصبيحي بالتواصل مع أسرته، حسب بيان رسمي عماني وتصريح لنجل الصبيحي.

