مصرع شخص إثر اصطدام طائرتين صغيرتين بكندا

04 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أفادت وسائل إعلام كندية باصطدام طائرتين صغيرتين قرب مدينة أوتاوا، صباح الأحد؛ ما أدى إلى تحطم إحداهما بينما هبطت الأخرى بسلام.



وقال موقع شبكة "سي بي سي كندا" إن الطائرة التي نجت من الحادث كان على متنها شخصين، وتم توجيهها لتهبط في مطار أوتاوا الدولي.



فيما أفاد مسعفون بأن قائد الطائرة التي تحطمت لقى حتفه.

