ارتفاع ضحايا تفجيرات بغداد إلى 8 قتلى و16 مصاباً

04 نوفمبر 2018 - 11:10 م

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية بغداد، الأحد، إلى 8 قتلى و16 مصاباً، وفق مصدر أمني.



وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من ساحة عدن شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".



وأفاد الجابري بمقتل 3 أشخاص وإصابة مثلهم في تفجير عبوة ناسفة ثانية أمام إحدى عربات الباعة الجوالة في حي الصدر شرقي بغداد.



فيما انفجرت عبوة ثالثة في منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.



ووفق ذات المصدر، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة رابعة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.



وأشار الجابري أن عبوة خامسة انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية، ما أوقع قتيلاً وجريحين اثنين.



فيما أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة أخرى على مقربة من متاجر في حي التراث جنوبي بغداد.



وحصدت 4 تفجيرات شهدتها بغداد، 4 قتلى و11 جريحاً، قبل الإعلان عن وقوع تفجيرين جديدين، ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 8 قتلى و16 جريحاً.



ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، إلا أن الجابري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءها.



وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

