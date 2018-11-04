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مقتل 4 من مسلحي "الشباب" في غارة أمريكية جنوبي الصومال

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تنظيم مسلح يسيطر على "طوسمريب" وسط الصومال
تنظيم مسلح يسيطر على "طوسمريب" وسط الصومال

المصريون ووكالات

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مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الأحد، مقتل 4 مسلحين من حركة "الشباب" المتمردة في غارة جوية استهدفت منطقة جنوبي الصومال.
وقالت القيادة، وهي تابعة للجيش الأمريكي، في بيان، إن "4 من حركة الشباب قتلوا في غارة تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الصومالية، أمس (السبت)، في منطقة عرعرة، بإقليم جوبا السفلي، جنوبي الصومال".
وأضافت أن الغارة لم تسفر عن قتلى ولا جرحى بين المدنيين.
وتابعت أنه تم تنفيذ الغارة الجوية بعدما حاول مسلحون مهاجمة "قوات شريكة"، خلال وجودها في دورية أمنية.
وتشن "أفريكوم" غارات في الصومال، ضمن شراكة مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية لمكافحة الإرهاب.
ويعاني البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا من هجمات متكررة لحركة "الشباب" المتمردة منذ نحو عشر سنوات.
وأوقعت هجمات الحركة 2078 قتيلًا و2507 جرحى، بين يناير/ كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حسب الأمم المتحدة. 

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