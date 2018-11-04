نتنياهو يجتمع في القدس مع مندوب ترامب للشرق الأوسط

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نتنياهو
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المصريون ووكالات

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اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، في مكتبه بمدينة القدس، مع مندوب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجانبين ناقشا الجهود للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة و"صفقة القرن".
والأربعاء الماضي، وصل غرينبلات إسرائيل، في زيارة جاءت على خلفية التقديرات بأن إدارة ترامب تنوي أن تعرض خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قريبا.
واجتمع غرينبلات السبت مع رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني في بيت السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
ويتوقع أن تعلن إدارة ترامب "صفقة القرن" قبل نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
تجدر الإشارة أن "عملية السلام" متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان وعدم القبول بحدود يونيو/حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين. -

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