» الرئيس يوافق على تعديل قانون الجمعيات الأهلية

04 نوفمبر 2018 - 11:40 م

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.



جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسي عن سؤال لفتاة من الذين التقاهم- مساء اليوم- خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.



ووجهت الفتاة “يوستينا ثروت”، إلى الرئيس استفساراً حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها:” قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية”، ورد الرئيس بقوله ” أنا متفق معاكي… كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار”.

