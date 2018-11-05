ماذا قال "السيسي" على قضية مقتل "خاشقجي"

05 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبًا الجميع بانتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها المملكة وكذلك تركيا.

أضاف السيسي في حوار مفتوح مع عدد من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أن قضية مقتل خاشقجي تخضع للتحقيق من الدولتين سواء الدولة التي تمت بها الواقعة أو المملكة العربية السعودية، موجهًا سؤاله للجميع: “ليه نستبق الأحداث وعاوزين نوجه الاتهام لحد، ليه مش بنصدق بعضنا”.

تابع: “المشكلات في المنطقة معقدة.. ومن غير ما ادخل في تفاصيل أو مزايدات، المفروض أن تلك القضية تخضع لتحقيقات.. ليه الناس تبقى متصورة إن تخلفنا وتراجعنا الاقتصادي هيمتد لقيم العدالة.. لن نسيس القضاء ليسير على هوانا، هنا في مصر القضايا تخضع للتحقيق ولا أحد يتدخل فيها”.





