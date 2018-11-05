سبورتينغ لشبونة يرتقي لوصافة الدوري البرتغالي مؤقتًا

05 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

ارتقى فريق سبورتينغ لشبونة، يوم الأحد، للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتًا.



وقلب لشبونة تأخره بهدف لفوز بهدفين على مضيفه سانتا كلارا، ضمن مباريات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.



تقدم سانتا كلارا بهدف عن طريق زي مانويل في الدقيقة 32 من زمن المباراة.



وعاد لشبونة بهدفين عبر الهولندي باس دوست من ضربة جزاء والأرجنتيني ماركوس خافيير أكونيا في الدقيقتين 62 و75 من زمن اللقاء.



بهذه النتيجة، ارتقى سبورتينغ لشبونة للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 19 نقطة، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد سانتا كلارا عند 14 نقطة في المركز السادس.



وفي نفس الجولة، تغلب تونديلا على مضيفه فييرينسي بأربعة أهداف لهدفين.



أحرز رباعية تونديلا، برونو مونتيرو وأنتونيو فيرنانديز من ضربة جزاء والفنزويلي جون موريلو والتشيلي خوان أنتونيو ديلغادو في الدقائق 7 و54 و72 و84 من زمن اللقاء.



فيما جاء هدفا فييرينسي عن طريق أرنالدو إيدينهو من ضربة جزاء وجواو سيلفا في الدقيقتين 38 و67 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى تونديلا للمركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن فييرينسي.



ويتصدر المسابقة فريق بورتو برصيد 21 نقطة.

