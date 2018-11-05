تعادل مثير بين ريال بيتيس وسيلتا فيجو في "الليجا"

05 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

تعادل فريقا ريال بيتيس وضيفه سيلتا فيغو، الأحد، بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتقدم ريال بيتيس بهدفين عن طريق لورينزو مورن ولاعب الدومينيكان جونيور فيربو في الدقيقتين 33 و57 من زمن اللقاء.



وعاد سيلتا فيغو بثلاثية ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض عبر الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (هدفين) في الدقيقتين 63 و84 وبرايس مينديز في الدقيقة 69 من زمن المباراة.



ولكن نجح بيتيس في تدارك التعادل بهدف عن طريق سيرخيو كاناليس في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



وبهذه النتيجة، ارتقى سيلتا فيغو للمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن إيبار، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد.



وأسفرت مباريات آخرى الأحد عن، تعادل فياريال مع ليفانتي وهويسكا مع خيتافي بنفس النتيجة بهدف لكل فريق، وتعادل سلبي بين ريال سوسييداد وإشبيلية.

