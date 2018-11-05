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فوز قاتل لميلان على أودينيزي في "الكالشتيو"

الرياضة

تشكيل ميلان أمام أودينيزي
تشكيل ميلان أمام أودينيزي

المصريون ووكالات

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اقتنص فريق ميلان، الأحد، الفوز من مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
قدم الفريقان مباراة هجومية على أعلى مستوى، وكان أودينيزي أخطر خلال الشوط الأول، بعد أن هدد مرمى ميلان في أكثر من كرة.
وفي الشوط الثاني، زاد الحماس، وتراجع أودينيزي بعض الشيء أمام هجوم قوي من ميلان، وتواصلت الإثارة في دقائق المباراة الأخيرة التي شهدت طرد الهولندي برام نويتينك لاعب أودينيزي في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.
بعد الطرد بدقيقتين، نجح ميلان من إحراز هدف الفوز بالمباراة عن طريق أليسيو رومانيولي ليقتنص لفريقه نقاط المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى مبلان للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.
وفي نفس الجولة، قلب أتلانتا تأخره بهدف لفوز بهدفين على ضيفه بولونيا.
تقدم بولونيا بهدف عن طريق السنغالي إبراهيما مباي في الدقيقة 3 من زمن اللقاء.
وعاد أتلانتا بهدفين عبر جيانلوكا مانشيني والكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقتين 57 و70 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى أتلانتا للمركز العاشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن سامبدوريا، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.ويتصدر المسابقة فريق يوفينتوس برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن انتر ميلان ونابولي على الترتيب. 

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