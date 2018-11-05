هذا ما قاله متحدث "النواب" بشأن تعديل الدستور

05 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور المصري يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، معلقا: «كمواطن مصري إذا عرض على تعديل الدستور في استفتاء سأوافق».



وأوضح "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لماذا يوجد تخوف من تعديل الدستور، طالما الإرادة بيد الشعب الذي يعد مصدر السلطات؟».

