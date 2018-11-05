هذا ما قاله متحدث "النواب" بشأن تعديل الدستور

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صلاح

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صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان
صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور المصري يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، معلقا: «كمواطن مصري إذا عرض على تعديل الدستور في استفتاء سأوافق».
وأوضح "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «لماذا يوجد تخوف من تعديل الدستور، طالما الإرادة بيد الشعب الذي يعد مصدر السلطات؟».
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أننا "نحتاج إلى قراءة بعض نصوص الدستور لتكون أكثر ملاءمة للواقع بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار"، مضيفا أن فرنسا عدلت بعض مواد دستورها خلال 24 ساعة.


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