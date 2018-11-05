السيسي: مشاكل المنطقة تحتاج إلى هذا الأمر الهام

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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة حوار للرد على أسئلة بعض المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ. 
وحول سؤال عن عدم تدخل مصر لحل الأزمة اليمنية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المشاكل المتواجدة معقدة بشكل كبير، وتساءل قائلا: «الواقع المتواجد في أفغانستان الذي ظل أكثر من 30 عاما لم يستقر وهناك من عدد القتلى الذين سقطوا خلال هذه المدة، لماذا لم تتدخل مصر حتى تحل هذه المسألة؟ المسائل المتواجدة في العالم وفي المنطقة العربية والإسلامية مشاكل مركبة ومعقدة تحتاج إلى جهود كبيرة وقدرة على التأثير لإيجاد حلول لتلك المسائل، قد يكون لدينا فرصة من خلال علاقتنا مع المملكة العربية السعودية وأشقائنا في الخليج أن يكون لنا تأثير إلا أن هناك أطرافا أخرى ليس لدينا القدرة على التأثير في مواقفهم لإيجاد قاسم مشترك لحل مسألة اليمن». 
وأضاف السيسي: «الصراع في اليمن ليس بين الحوثيين والسلطة اليمنية ولكن قد يكون بين دول ومدار على أرض اليمن، وقدرة مصر لها حدود ونحن لا نستطيع أن نؤثر في كل الأطراف»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الحديث لا ينطبق فقط على اليمن وإنما على سوريا وليبيا وأفغانستان كل هذه الصراعات، متمنيا أن تنتهي هذه الصراعات حتى ينعم أهلها بالأمان والسلام.


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