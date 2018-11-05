  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:09 ص
بحث متقدم
صلاح

عاصفة من الجدل يفجرها تمثال لـ"مو صلاح"

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

هذا ما قاله متحدث "النواب" بشأن تعديل الدستور

الرئيس السيسي

ماذا قال "السيسي" على قضية مقتل "خاشقجي"

عمرو أديب

تعليق "أديب" على تغريدة "البرادعي" المثيرة للجدل"

خاشقجي وبن طلال وبن سلمان

«ابن طلال» يتحدث عن اعتقاله ويفجر مفاجأة عن خاشقجي

أرشيفية

عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة

ترامب

أمريكا: حددنا المسؤولين عن قتل «خاشقجي» وسنحاسبهم

الرئيس المعزول محمد مرسي

القضاء يحقق في عدم السماح لأسرة «مرسي» بزيارته

الرئيس السيسي

صادق : هذا ما يقصده الرئيس بـ «الانتحار القومي»

علاء مبارك

علاء مبارك يثير الجدل بالكشف عن «أكذوبة القرن»

في منتدى "شباب العالم"..

عاصفة من الجدل يفجرها تمثال لـ"مو صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل

#

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

#

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

#

«صلاح» يطالب بالتغيير في تغريدة مثيرة للجدل

أثار ظهور تمثال للاعب كرة القدم الدولي المصري، محمد صلاح، في منتدى "شباب العالم"، سخرية واستياءً من منتقدين يرون أنه لم يقدم "الملك مو" (لقب صلاح) بالشكل اللائق.
ويقام المنتدى في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، بحضور نحو خمسة آلاف مشارك، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بين يومي 3 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتمثال صلاح (26 عاما) منحوت من البرونز، ومعروض في مدخل قاعات المنتدى.
ولقي التمثال انتقادات وسخرية واستياءً من مصريين وعرب آخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه غير مطابق تماما لشكل صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وسخر حساب باسم "محمد مسعد" عبر "تويتر" من التمثال قائلًا: إنه منحوت "بمناسبة الهالوين (عيد الرعب)".
حساب يدعى "رميساء" غرد بقوله: "تمثال محمد صلاح أفضل ثالث لاعب في العالم يثير السخرية.. صراحه شيء محزن، وما يشبه اللاعب في الحقيقة".
وفي تعقيبها على الانتقادات، قالت مي عبد الله، التي نحتت التمثال، مساء اليوم، إنها "ليست راضية عن الشكل النهائي له".
وأضافت، في حديث لبوابة صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أن "مادة البرونز (التي وضعت على التمثال في مرحلة نحته الأخيرة) ظلمت التمثال".
وعن سبب اختيارها شخصية صلاح قالت إنها "أرادت أن تكرم اللاعب بتشييد تمثال باعتباره فخرا لمصر".
ويحظى صلاح بشعبية جارفة داخل وخارج مصر، لقيادته منتخب بلده للمشاركة في بطولة كأس العالم، في وقت سابق من العام الجاري، بعد غياب 28 عاما.
كما فاز صلاح بلقب هداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وحصل على لقب ثالث أفضل لاعب في العالم عن ذلك الموسم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» نبيل معلول يواجه عاصفة غضب بسبب الأهلي
» بيان هام من "بريزنتيشن" بشأن رشوة الجزائري "عبيد"
» أمريكا تحذر رعاياها في تنزانيا بسبب "الشواذ"
» "الري" تكشف حقيقة تركيب صنابير موفرة بالمساجد
» حقيقة إعداد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب
» «الليجا» تفجر مفاجأة حول انتقال «صلاح» للريال
» الرئيس يوافق على تعديل قانون الجمعيات الأهلية
» عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة
» على رصيف القطارات: «اللي هيدفع راح يقعد»
» ليبيا.. حظر تجوال ليلي بصبراتة إثر هجوم ميلشيا مسلحة
» انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن