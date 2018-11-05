عاصفة من الجدل يفجرها تمثال لـ"مو صلاح"

05 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

أثار ظهور تمثال للاعب كرة القدم الدولي المصري، محمد صلاح، في منتدى "شباب العالم"، سخرية واستياءً من منتقدين يرون أنه لم يقدم "الملك مو" (لقب صلاح) بالشكل اللائق.



ويقام المنتدى في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، بحضور نحو خمسة آلاف مشارك، تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بين يومي 3 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وتمثال صلاح (26 عاما) منحوت من البرونز، ومعروض في مدخل قاعات المنتدى.



ولقي التمثال انتقادات وسخرية واستياءً من مصريين وعرب آخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه غير مطابق تماما لشكل صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.



وسخر حساب باسم "محمد مسعد" عبر "تويتر" من التمثال قائلًا: إنه منحوت "بمناسبة الهالوين (عيد الرعب)".



حساب يدعى "رميساء" غرد بقوله: "تمثال محمد صلاح أفضل ثالث لاعب في العالم يثير السخرية.. صراحه شيء محزن، وما يشبه اللاعب في الحقيقة".



وفي تعقيبها على الانتقادات، قالت مي عبد الله، التي نحتت التمثال، مساء اليوم، إنها "ليست راضية عن الشكل النهائي له".



وأضافت، في حديث لبوابة صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أن "مادة البرونز (التي وضعت على التمثال في مرحلة نحته الأخيرة) ظلمت التمثال".



وعن سبب اختيارها شخصية صلاح قالت إنها "أرادت أن تكرم اللاعب بتشييد تمثال باعتباره فخرا لمصر".



ويحظى صلاح بشعبية جارفة داخل وخارج مصر، لقيادته منتخب بلده للمشاركة في بطولة كأس العالم، في وقت سابق من العام الجاري، بعد غياب 28 عاما.

