"النواب": قريبا تقنين أوضاع "التوك توك" في مصر

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أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تنسيق بين البرلمان ووزير التنمية المحلية؛ لتقنين أوضاع «التوك توك»، في مصر.
وأوضح "السجيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، أن البرلمان يعمل على متابعة لتوصيات لجان الدفاع والأمن القومي، والنقل، والإدارة المحلية بالبرلمان بشأن تقنين أوضاع "التوك توك"، لافتًا إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه التوصيات للخروج بحل جذري للأزمة.
وتابع: «هناك مليون توك توك في مصر يمثلون اقتصادًا غير رسمي، لذلك نعمل على التعاون مع وزير التنمية المحلية لتقنين أوضاع التكاتك»، موضحًا أن الشوارع محدودة المساحة في المناطق العشوائية لا تتعدى مساحتها 4 أمتار، لذا يصعب منع «التوك توك» في المحافظات، لسهولة تنقله داخل تلك المناطق.


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