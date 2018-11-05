» أمريكا تحذر رعاياها في تنزانيا بسبب "الشواذ"

05 نوفمبر 2018 - 01:40 ص

حذرت الولايات المتحدة رعاياها في تنزانيا وطالبتهم بتوخي الحذر بعدما أعلنت سلطات مدينة دار السلام، العاصمة التجارية للبلاد، عن شن حملة على المثلية وهي جريمة جنائية بموجب القانون التنزاني.



ونصحت السفارة الأمريكية في تنزانيا المواطنين الأمريكيين، عبر تحذير نشرته على موقعها الالكتروني في وقت متأخر يوم السبت، بمراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامهم للإنترنت.



وقال التحذير إن على أي مواطن يتعرض للاحتجاز أو إلقاء القبض عليه الحرص على أن تقوم السلطات التنزانية بإبلاغ السفارة.

