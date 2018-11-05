العاهل السعودي يقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا

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عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

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قال مسؤول حكومي سعودي كبير لرويترز إن الملك سلمان سيقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا يوم الثلاثاء وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015 وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض.
وقال موقع سبق الإخباري الإلكتروني إن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.

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