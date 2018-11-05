  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:59 ص
بحث متقدم
صلاح جمال خاشقجي

تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجي عن الملك سلمان

وائل جمعة

وائل جمعة يحذر من "مأساة" قد تحدث في مبارة الأهلي والترجي

صلاح

عاصفة من الجدل يفجرها تمثال لـ"مو صلاح"

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

هذا ما قاله متحدث "النواب" بشأن تعديل الدستور

الرئيس السيسي

ماذا قال "السيسي" على قضية مقتل "خاشقجي"

عمرو أديب

تعليق "أديب" على تغريدة "البرادعي" المثيرة للجدل"

خاشقجي وبن طلال وبن سلمان

«ابن طلال» يتحدث عن اعتقاله ويفجر مفاجأة عن خاشقجي

أرشيفية

عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة

ترامب

أمريكا: حددنا المسؤولين عن قتل «خاشقجي» وسنحاسبهم

الرئيس المعزول محمد مرسي

القضاء يحقق في عدم السماح لأسرة «مرسي» بزيارته

وائل جمعة يحذر من "مأساة" قد تحدث في مبارة الأهلي والترجي

الرياضة

وائل جمعة
وائل جمعة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى لأول مرة يشيد بـ"أبوتريكة".. هذا ما قاله

#

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

#

أول رد من وائل جمعة على الهجوم عليه بقناة الأهلى

#

"المالية" تدرس إصدار سندات دولية بعملات غير اليورو والدولار

الاهلى

الترجى

حذر المحلل الرياضي وائل جمعة - نجم الأهلي السابق - من احتمال تكرار أحداث مباراة مصر والجزائر مرة أخرى في إيام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.

وقال "جمعة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مساء الخير ..انتهت مباراة الذهاب بكل أحداثها وفاز الاهلي بها وفي انتظار مباراة العودة إن شاء الله نتمني أن تخرج المباراة بما يليق بسمعة الفريقين وسمعة البلدين ونتذكر مأساة مباراة مصر والجزائر وماحاط بها ...الأهلي لم يسرق الفوز ولم يتعود علي ذلك كما يشيع بعض الموتورين والحاقدين".

وأضاف: "أتمني أن تستمر العلاقة الطيبة بين الناديين والمشجعين وأن يبتعد المرضي من الإعلاميين والمشجعين الذين يثيرون المحبين ويريدون تخريب العلاقات بين الإخوة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا سيكون شكل البشر وتصرفاتهم بعد مليون سنة
» نجل خاشقجي: هذه قصة صورتي المثيرة للجدل مع "بن سلمان"
» نبيل معلول يواجه عاصفة غضب بسبب الأهلي
» بيان هام من "بريزنتيشن" بشأن رشوة الجزائري "عبيد"
» أمريكا تحذر رعاياها في تنزانيا بسبب "الشواذ"
» "الري" تكشف حقيقة تركيب صنابير موفرة بالمساجد
» حقيقة إعداد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب
» «الليجا» تفجر مفاجأة حول انتقال «صلاح» للريال
» الرئيس يوافق على تعديل قانون الجمعيات الأهلية
» عاصفة جدل حول مقترح حظر النقاب بالأماكن العامة
» على رصيف القطارات: «اللي هيدفع راح يقعد»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن