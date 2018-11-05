وائل جمعة يحذر من "مأساة" قد تحدث في مبارة الأهلي والترجي

05 نوفمبر 2018 - 05:24 ص

حذر المحلل الرياضي وائل جمعة - نجم الأهلي السابق - من احتمال تكرار أحداث مباراة مصر والجزائر مرة أخرى في إيام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.





وقال "جمعة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مساء الخير ..انتهت مباراة الذهاب بكل أحداثها وفاز الاهلي بها وفي انتظار مباراة العودة إن شاء الله نتمني أن تخرج المباراة بما يليق بسمعة الفريقين وسمعة البلدين ونتذكر مأساة مباراة مصر والجزائر وماحاط بها ...الأهلي لم يسرق الفوز ولم يتعود علي ذلك كما يشيع بعض الموتورين والحاقدين".

وأضاف: "أتمني أن تستمر العلاقة الطيبة بين الناديين والمشجعين وأن يبتعد المرضي من الإعلاميين والمشجعين الذين يثيرون المحبين ويريدون تخريب العلاقات بين الإخوة".