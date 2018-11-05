تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجي عن الملك سلمان

05 نوفمبر 2018 - 06:01 ص

على عكس ما كان متوقعًا ، خرج صلاح - نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي - بتصريحات تؤكد ثقته في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، وذلك في حوار له مع محطة "سي إن إن" في أعقاب خروجه وأسرته لأمريكا.



وقال "صلاح" خلال اللقاء: "كل ما أريده هو دفن والدي في البقيع في المدينة مع بقية افراد أسرته وقد أبلغت السلطات السعودية بذلك".



وأضاف: " الملك أكد لي أن كل المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي سيواجهون العدالة وانا أثق فيما قاله الملك وهذا سيحصل".



وأردف: "والدي كان يعتقد أن الحكم الملكي هو الذي يبقي البلاد موحدة وكان يؤمن بالتغيير الحاصل وهكذا ينبغي أن يُذكر مستقبلا" .



وفي نفس السياق قال "عبدالله" - نجل خاشقجي - في نفس اللقاء: "لقد كان بالنسبة لي نجم روك اند رول في الصحافة وكان شجاعا .. أتمنى ان موته كان سريعا ولم يشعر بالأذى" .. مضيفًا: "تفاصيل مقتل والدي مازالت غامضة وأحاول تبسيط الأمور بالقول إنه مات".



واستدركت: "والدي نفى مرارا لي أنه من الاخوان المسلمين وتحدث عن أسباب ذلك" .. مضيفًا: "والدي كان يعتقد أن أولئك الذين يصفونه أنه من الإخوان المسلمين لا يقومون بواجبهم في قراءة مقالاته جيدا".

