تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجي عن الملك سلمان

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صلاح جمال خاشقجي
صلاح جمال خاشقجي

أحمد عادل شعبان

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السعودية

الملك سلمان

على عكس ما كان متوقعًا ، خرج صلاح - نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي - بتصريحات تؤكد ثقته في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، وذلك في حوار له مع محطة "سي إن إن" في أعقاب خروجه وأسرته لأمريكا.

وقال "صلاح" خلال اللقاء: "كل ما أريده هو دفن والدي في البقيع في المدينة مع بقية افراد أسرته وقد أبلغت السلطات السعودية بذلك".

وأضاف: " الملك أكد لي أن كل المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي سيواجهون العدالة وانا أثق فيما قاله الملك وهذا سيحصل".

وأردف: "والدي كان يعتقد أن الحكم الملكي هو الذي يبقي البلاد موحدة وكان يؤمن بالتغيير الحاصل وهكذا ينبغي أن يُذكر مستقبلا" .

وفي نفس السياق قال "عبدالله" - نجل خاشقجي - في نفس اللقاء: "لقد كان بالنسبة لي نجم روك اند رول في الصحافة وكان شجاعا .. أتمنى ان موته كان سريعا ولم يشعر بالأذى" .. مضيفًا: "تفاصيل مقتل والدي مازالت غامضة وأحاول تبسيط الأمور بالقول إنه مات".

واستدركت: "والدي نفى مرارا لي أنه من الاخوان المسلمين وتحدث عن أسباب ذلك" .. مضيفًا: "والدي كان يعتقد أن أولئك الذين يصفونه أنه من الإخوان المسلمين لا يقومون بواجبهم في قراءة مقالاته جيدا".

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