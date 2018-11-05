» نجل خاشقجي: هذه قصة صورتي المثيرة للجدل مع "بن سلمان"

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استنكر صلاح - نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي - التحليلات التي خرجت بعد صورته مع ولي العهد السعودي في قصر اليمامة .

وقال "خاشقجي" خلال لقاء مع "سي إن إن" : الصورة فُهمت بشكل خاطيء .. رغم أنها لم تكن تعني شيئًا .. لقد نشر الناس العديد من التحليلات حولهم ، ورغم أن التحليلات غير صحيحة إلا أنني أحاول تفهم موقفهم .. فهم يبحثون عن معلومات نظرًا لقلتها .. وهذا ما نفعله أيضًا ".

وأضاف: "محاولة الحصول على معلومة أمر جيد لكنه يؤدي في بعض الأحيان إلى مزاعم لا أساس لها وليس لها معنى".

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