صلاح يرسل هدية خاصة لشخص شهير جدًا بمصر .. من هو؟

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صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد صلاح

محمد عبد السلام

كشف عازف الأورج والموزع الموسيقى محمد عبد السلام عن هدية خاصة تلقاها من نجمنا المصري محمد صلاح منذ فترة .

وقال "عبد السلام" في تصريحات صحفية: "صلاح أرسل لي التيشيرت الخاص به موقعًا منه من إنجلترا .. علاقته بي جيدة مثل علاقته ببقية أفراد الشعب العربي" حسب "فيتو".

وأضاف: "كنت أحيي حفل زفاف ابن عم محمد صلاح في نجريج ، وبعد انتهاء الحفل فوجئت بهم يسلموني تيشيرت خاص بصلاح موقعًا منه وقالوا إنه أرسله خصيصا من انجلترا لكي أحصل عليه .. أخبروني أيضًا أن صلاح يحبني .. والقبول شيء من عند الله .. وأتمنى له الاحتراف في ريال مدريد لأنه سوف يصنع الفارق معهم".

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