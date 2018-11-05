» فنانة تبكي في لقاء تلفزيوني: الدنيا زائلة .. أريد المسجد النبوي

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حياة جبنون
حياة جبنون

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حياة جبنون

ممثلة معتزلة

عبرت الفنانة التونسية المعتزلة حياة جبنون عن رغبة صادقة في استكمال بقية حياتها في المسجد النبوي ، وذلك خلال لقاء تلفزيوني للحديث عن أسباب اعتزالها ومشاعرها عند أداء العمرة ، عبر قناة "الزيتونة" التونسية.

وأضافت خلال البرنامج: "رغبتي جادة في العيش بالمسجد النبوي .. نعم في تونس أهلي وأحبابي ، لكننا نتحدث عن أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء أريد خدمتهم ، فالدنيا لم تعد تعني لي شيئا لأنها زائلة".

وكانت "جبنون" أعلنت اعتزالها عام 2015 ، وبعدها بفترة قليلة ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء ، وأكدت في تصريحات سابقة أن أهم اسباب اعتزالها الفن هو والدها الذي أراد منها فعل ذلك قبل وفاته.


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