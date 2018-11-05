صاحبة تمثال صلاح تكشف مفاجآت وراء ظهوره بهذا الشكل المضحك

05 نوفمبر 2018 - 08:13 ص

كشفت مي عبدالله - صاحبة تمثال النجم محمد صلاح الذي أثار السخرية - أسباب ظهور التمثال بهذا الشكل المضحك ، مؤكدة أن ظهوره في منتدى شباب العالم جاء فجأة ولم تكن الفكرة في البداية تتضمن هذا .



وأضافت خلال تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "التعليقات السلبية مش هتحبطني .. أنا عملت اللي عليا ومقصرتش، ودي إرادة ربنا أن التمثال باظ في الآخر"".



وأضافت: "لما بدأت ف التمثال مكنتش عاملاه لمنتدى الشباب. ولا للمعرض، وكنت بعمله بس لغرض أن الناس اللي مش مختصة وعندها الموهبة وعاوزة تتعلم تعرف خطوات بسيطة، تمهدلها الطريق أنها تبدأ مشوارها .. دة كان مثال بشرح عليه".



وأردفت: "كنت بخلصه بسرعة عشان كنت بنزل كل يوم خطوة" .. مضيفة: "وتاني خطوة لما قررت أكمله للمنتدى.. وصلت لمرحلة الجبس باللون الأبيض، لكن المسؤولين في المنتدى طلبوا أن يكون التمثال من البرونز، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت والمجهود، وهو ما لم يكن متاحًا"، موضحة: "اكتشفت آخر يوم قبل تسليم التمثال للمنتدى أنه كدة! أعمل أيه يعني؟.. مقدرش مسلموش ولا أقدر أقولهم معملتش شغل لأنهم في المنتدي صارفين عليه وعاوزينه".



واستدركت: "لو كان التمثال في معرضي أو خاص بيا مكنتش هخرجه إلا وأنا راضية عنه تمامًا .. التعليقات السلبية مش هتحبطني وهأعلمكوا مفاجأة في مشروعي القادم.. التمثال ده بالنسبة لي ولا حاجة.. 22 تمثال في معرضي القادم آخر الشهر".