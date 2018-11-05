» تيشيرت أزارو أمام لجنة تحقيق خاصة .. وأمر واحد ينقذه

05 نوفمبر 2018 - 08:28 ص

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قيام المهاجم المغربي المحترف بصفوف الأهلي وليد أزارو بتمزيق قميصه خلال مباراة فريقه مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا .



وكشفت مصادر بالاتحاد عن أمر واحد من المتوقع أن ينقذ "أزارو" من العقوبات وهو أن اللجنة لن تعتمد على أي فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وإنما ستعود إلى البث الرئيسي للشركة الفرنسية صاحبة البث والذي من المحتمل أنه لن يُظهر واقعة أزارو".



وحسب موقع صحيفة "آس" فقد كشف مصدر مسؤول في "الكاف" أن لائحة الاتحاد الأفريقي تتضمن ما يعاقب عليه مهاجم الأهلي المصري، إن صحت الواقعة، وذلك من خلال بندين: الأول هو التحايل على الحكم والثاني خاص بانتهاج سلوك غير رياضي وغير شريف.





وكشف المصدر عن أن اللجنة ستدرس واقعة تمزيق القميص، ولكن من خلال الرجوع للقطات الشركة الفرنسية الأصلية المسؤولة عن بث المباراة، وليس من خلال أي فيديوهات منتشرة على بعض مواقع السوشيال ميديا أو "يوتيوب"، وفي حال ثبتت الواقعة على اللاعب ستتم معاقبته.

من جهة أخرى نقل موقع "آس" عن محمد عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي أن تقنية الفيديو، "تجربة رائدة وجيدة يجب استمرار العمل لها في الفترة المقبلة، من أجل مواكبة كرة القدم العالمية، والتعديلات التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع مستوى اللعبة".

وشدد شطة على صعوبة الوضع الذي كان فيه الحكم الجزائري شارف، خلال مباراة الذهاب، معتبرا أن ركلتي جزاء الأهلي من الألعاب الصعبة جداً على أي حكم.





وأوضح أنه حال معاقبة المهاجم المغربي وليد أزارو، لو أثبتت اللقطات الحقيقية للمباراة قيامه يتمزيق قميصه، لن يكون ذلك في مباراة الإياب المقبلة، وسيتم فرض عقوبة على اللاعب بعد انتهاء المباراة النهائية، وسيكون ذلك في البطولة المقبلة على الصعيد القاري للأهلي، ولكن ذلك كله في حال ثبتت الواقعة على اللاعب، حسب ما أورد موقع "آس".

يشار إلى أن مباراة العودة ستقام على ملعب رادس في العاصمة التونسية الجمعة المقبل، حيث يحتاج الترجي إلى الفوز بهدفين على الأقل لتحقيق اللقب.