نصر فريد واصل: النقاب ليس فرضا ولا واجبًا ويحق للحكومة منعه

05 نوفمبر 2018 - 08:35 ص

أكد الدكتور نصر فريد واصل - مفتي الجمهورية الأسبق - أن النقابة ليس فرضا ولا واجبًا وإنما هو من المباحات بشرط ألا يترتب عليه ضرر يخل بمصالح الناس أو بمقتضيات الحياة الاجتماعية.



وأضاف "واصل" في تصريحات صحفية: " أن هناك بعض الأمور تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه،" لافتا إلى أنه يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة"حسب "مصراوي".



وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أنه لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يجب عليها أن تلزمها بجانب قانوني، أو تفرض عليها جزاءات.