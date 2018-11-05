» كشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

05 نوفمبر 2018 - 08:52 ص

نفى خوان فرنانديز - المتحدث باسم (الليجا) الإسبانية - كل ما تردد حول انتقال نجمنا المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد.



وقال خوان فرنانديز في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "ما يتردد حول رغبة الريال في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل الإعلام فقط، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسؤولي الناديين.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الليغا "صلاح لاعب كبير، وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني، وأتمنى انتقاله إلى أحد أندية البطولة".

