طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الإثنين، 5 نوفمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

 تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس.

 بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 فيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 26

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 24

مطروح 16 25

السلوم 16 24

سيوة 17 27

بورسعيد 22 25

دمياط 21 24

العريش 17 23

رفح 16 23

الإسماعيلية 14 27

السويس 17 27

رأس سدر 18 25

نخل 09 24

نويبع 22 27

طابا 20 25

كاترين 10 20

الطور 19 23

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 17 27

بني سويف 17 27

المنيا 14 28

أسيوط 15 28

سوهاج 16 29

قنا 17 29

الأقصر 16 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 19 30

الوادي الجديد 16 31

شلاتين 21 29

أبورماد 21 29

رأس حدربة 22 28

حلايب 22 27



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