إعلامي تونسي يتراجع عن تهديده لجمهور الأهلي

05 نوفمبر 2018 - 10:14 ص

اعترف الإعلامي التونسي هشام الخلصي، بخطأ تدوينته على "تويتر"، قائلاً: "كانت زلة لسان.. وبعتذر للجمهور المصري عن هذا الخطأ غير المقصود".

وأضاف "الخلصي"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه كان يقصد بكلامه في التغريدة المثيرة للجدل، انتظار الجمهور المصري للإثارة والحماسة والكرة الجميلة في ملعب رادس بتونس.

وتابع: حذفت التغريدة بعدما شاهدت ردود الأفعال من الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه نية سيئة حين كتبها.

وكتب "الخلصي"، عبر تويتر: "ما عاشش الي يعتدي على الترجي الدولة قوي برجاله، ملعب رادس سيكون هذه المرة مسرحا ل..... فانتظرونا".