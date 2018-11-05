برلماني: الأجهزة الأمنية ثأرت لدماء الشهداء في أقل من 48 ساعة

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النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء
النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء

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الإرهاب

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الزاوية الحمراء

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بجهود الأجهزة الأمنية فى وقت قياسي بالثأر لشهداء حادث المنيا الغادر، وذلك من خلال مقتل 19 إرهابيًا من منفذي الحادث، قائلاً: «الأجهزة الأمنية ثأرت لدماء الشهداء في أقل من 48 ساعة».

وأضاف "وطني"، في تصريحات صحفية، أن مصر فى حالة حرب مع قوى إرهابية مدعومة من الخارج، يتم توجيهها لضرب الوحدة الوطنية والمساس بالأمن القومى المصرى، مشيرًا إلي أن القوات المسلحة ورجال جهاز الشرطة البواسل يعملون ليلاً ونهارًا من أجل تصفية البؤر الإرهابية والحافظ علي أمن وسلامة المواطنين.

وتابع: «من خلال العمليات التى نفذتها والمداهمات فى عمليات سيناء 2018، وما سبقها وما تلاها من عمليات سببت خسائر كبيرة فى صفوف الإرهابيين حيث شاهدنا من خلال البيانات حجم الأسلحة والمفرقعات والمعدات والإمكانيات التى رصدتها القوات لدى الجماعات، والتى كانت موجهة للشعب المصرى والممتلكات المصرية».



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