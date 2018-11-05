"المحافظين": زيادة إنتاج النفط الخام يحقق وفرًا للموازنة العامة

05 نوفمبر 2018 - 10:20 ص

قال ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، وأستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن قرار وزارة البترول الوصول بحجم الإنتاج المحلي من النفط الخام والمتكثفات لـ680 ألف برميل يوميا خلال العام المالى 2018 – 2019 هو أمر جيد يدعم الاستثمار ويقلل حجم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح "راغب"، أن هناك حقولًا جديدة تنتظر أن تضاف إلى قائمة الحقول المنتجة، وهذا بدوره سيزيد إنتاجية الدولة من الزيت الخام ويحقق وفرًا فى الموازنة العامة، مستكملا، أن الاستهلاك المحلى من النفط يتفوق على الإنتاج بحوالى 136 ألف برميل يوميًا، وهذا الرقم يمكن تقليله مع زيادة الإنتاج لسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، بانخفاض الاستهلاك المحلى من الوقود خلال العام المالى 2017-2018 ليسجل نحو 79.3 مليون طن مقارنة بالعام الماضى حيث وصل الاستهلاك فيه لـ 80.2 مليون طن، مؤكدا أن خطة وزارة البترول التى تنتهجها سليمة وتستحق الثناء عليها .

وتابع: أن الهيئة العامة للبترول تستورد حوالى 35% من استهلاكها من المواد البترولية من الخارج للوفاء باحتياجات السوق المحلى ولكن زيادة الإنتاج يمكن أن يغنينا عن الاستيراد الفترة المقبلة من خلال عمل خريطة عمل تحصر الثروات والنفطية فى البلاد وهذه النقطة بالتحديد من أكثر التحديات التى تواجه الدولة.



