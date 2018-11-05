» شاهد.. المهندسة الراقصة: "ماما بتيجي تتفرج عليا"

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رقص

النهار

إيمي سلطان

روت إيمي سلطان، الفتاة التي تحولت من مهندسة ديكور إلي راقصة، كواليس ترك مهنتها وتحولها لراقصة، قائلةً: "إنها كانت ترقص باليه منذ صغرها بجانب دراستها".

وأضافت "سلطان"، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "النهار"، أنها حصلت على عدة كورسات في الرقص الشرقي، فوجدت الموضوع ممتعًا.

وتابعت: "خدت كورسات في الرقص ، فحبيت الموضوع أوي ، و أهلي مش معترضين علي دخولي مجال الرقص، بالعكس ماما بتيجي بتحضر العروض اللي بقدمها في الفنادق".

وأوضحت أن والديها لم يمانعا احترافها الرقص الشرقي، لافتةً إلي أنهما خشيا عليها من نظرة المجتمع لها.

شاهد الفيديو..



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