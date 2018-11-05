» هذا ما قاله "الحلفاوي" عن استبعاد "سليمان" من المنتخب

05 نوفمبر 2018 - 10:24 ص

استنكر الفنان نبيل الحلفاوي، قرار المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني لعدم اختياره اللاعب وليد سليمان نجم النادي الأهلي ضمن قائمة المنتخب لمواجهة منتخب تونس.

وقال "الحلفاوى"، في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحاوي في الأهلي مش محتاج نصائح، ده معجون بعشق النادي والتفاني الذي يمده بطاقة مذهلة، شايل الفرقة فوق هذين الكتفين النحيلين، صار أحد رموز الأهلي التاريخيين، أما عن عدم وجوده في المنتخب فتكفيه علامة الاستفهام التي ترفعها الجماهير ويطرحها النقاد والمحللون".

وكان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن أسماء اللاعبين المحليين لقائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة تونس يوم 16 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مستبعدًا اللاعب وليد سلمان.



