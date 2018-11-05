الشاذلي: تجربة منتدى شباب العالم "المصرية" ستطبقها دول كبرى

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النائب يوسف الشاذلي
وكيل أول لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائب يوسف الشاذلي

أمينة عبد العال

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منتدى

شباب العالم

أكد وكيل أول لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب يوسف الشاذلي، أن فعاليات منتدى شباب العالم الثاني تجربة فريدة نجحت نجاحًا منقطع النظير والأبطال فيها هم الشباب المصري برعاية البطل المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكامل مؤسسات الدولة أجمع خلف هذا الاتجاه التنموي.

وأشار "الشاذلي"، إلى أن هذا المنتدى أعطى للمصريين دفعة أمل في الغد ورسالة سلام إلى العالم أجمع وشهادة جودة الأمن والأمان لمصر أمام العالم فالعالم أرسل أبناءه إلى مصر فنجد بالأمس في جلسة من أفضل الجلسات التي أطلب من كل مصري لم يتابعها أن يتابعها وهي جلسة ما بعد الحروب والنزاعات "آليات بناء المجتمعات والدول" ومدى صراحة وشفافية الرئيس في الحوار ومدى الإثراء الفكري منها ولم تنسَ مصر دورها الإفريقي ففي أفريقيا 2063 نجد الأمل والحلم يتحقق وتغير واقع الشعوب الإفريقية وتنمية شاملة لأفريقيا بعد غياب مصر الذي طال لعقود عن أفريقيا فإن مصر تعود وبقوة ويأتي شهادة كل المشاركين من العالم على صفحاتهم وأمام الشاشات عن جودة التنظيم المصري العظيم وأسجل أننا قريبا سنسمع باستعانة دول بمصر وشبابها لمحاكاة منتدى شباب العالم

اختتم "الشاذلي"، برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيخلده التاريخ بحروف من نور ورسالة حب وتقدير للشباب المصري الواعي  على هذا المجهود في إظهار صورة مصر هكذا لتليق باسم مصر وحي على العمل حي على الإنتاج .  



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