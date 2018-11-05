شاهد.. تمثال محمد صلاح قبل التشويه

05 نوفمبر 2018 - 10:28 ص

أبرزت الفنانة التشكيلية مى عبد الله، صور فوتوغرافية للتمثال الأصلي المنحوت للاعب المصري المحترف محمد صلاح والذى تم وضعه خلال اليومين الماضيين فى مدخل إحدى القاعات التى تعقد بها جلسات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ أن السبب هو صبه باللون البرونزى.

وعرضت "عبد الله"، خلال تدوينتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دفاعها عن حقوقها فى نحت العمل، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا لا يعلمه أحد، وكان الهدف الأساسى للتمثال ليس عرضه فى المنتدى ولكن لتدريب عدد من الطلاب الموهوبين.



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