بالفيديو.. خدعة سحرية تتسبب في وفاة صاحبها أمام المشاهدين

وقالت مديرة الاتصالات لمجموعة "Nomad Stunts" للبهلوانيين المهنيين، يفغينيا لي، إن البهلوان كان يتعين عليه أن يمثل المومياء المعلقة على الحبل، وهو كان يرتدي سترة خاصة لتنفيذ الخدعة المماثلة.

وقالت مديرة الاتصالات لمجموعة "Nomad Stunts" للبهلوانيين المهنيين، يفغينيا لي، إن البهلوان كان يتعين عليه أن يمثل المومياء المعلقة على الحبل، وهو كان يرتدي سترة خاصة لتنفيذ الخدعة المماثلة.