بالفيديو.. خدعة سحرية تتسبب في وفاة صاحبها أمام المشاهدين

أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" بمصرع البهلوان الكازاخي المعروف، قاسم جوماغوجين، بعد تنفيذه خدعة مسرحية في حفل نظم بمناسبة عيد الهالووين.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع السبت الماضي بعد مشاركة جوماغوجين وزملاءه في مسرحية احتفالية في أحد النوادي الليلية بمدينة ألماتا الكازاخستانية.
وقالت مديرة الاتصالات لمجموعة "Nomad Stunts" للبهلوانيين المهنيين، يفغينيا لي، إن البهلوان كان يتعين عليه أن يمثل المومياء المعلقة على الحبل، وهو كان يرتدي سترة خاصة لتنفيذ الخدعة المماثلة.
وأضافت أن كل المعدات الضرورية لتنفيذ هذه الخدعة تم تجربتها قبل المسرحية، مشيرة إلى أن شريك البلهوان كان يتابع حالته الصحية. وكان جوماغوجين يُظهر عدة مرات أن كل شيء على ما يرام عنده. وبعد 15 دقيقة تمت إعادته إلى الأسفل، وكانت حالته الصحية سيئة.
وأكد الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث مصرع البهلوان. وتشير شهادة الوفاة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إحتشاء حاد لعضلة القلب.