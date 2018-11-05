  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صلاح

شاهد.. تمثال محمد صلاح قبل التشويه

ارشيف

إعلامي تونسي يتراجع عن تهديده لجمهور الأهلي

عمرو أديب

شاهد.. متصلة لـ"أديب": "هحلف عليك بالطلاق"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

شاب لبنانى يتسبب في ضحك الرئيس "السيسي"

دورة تثقيفية للنواب بأكاديمية ناصر العسكرية

تعديلات وزير الدفاع للوائح أكاديمية ناصر العسكرية

دولار

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

واصل

نصر فريد واصل: النقاب ليس فرضا ولا واجبًا ويحق للحكومة منعه

تمثال محمد صلاح

صاحبة تمثال صلاح تكشف مفاجآت وراء ظهوره بهذا الشكل المضحك

صلاح

صلاح يرسل هدية خاصة لشخص شهير جدًا بمصر .. من هو؟

بالفيديو.. خدعة سحرية تتسبب في وفاة صاحبها أمام المشاهدين

الصفحة الأخيرة

من الفيديو
من الفيديو

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصرع طفل بعد إصابته بنزيف في المخ ..بسبب حمار

#

مفاجأة عن إحدى ضحايا حادث كوبري مدينة نصر

#

مصرع 3 وإصابة آخر في سقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر

#

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بحادث وحدة الغسيل الكلوي

كازاخستان

مأساة

مومياء

الحبل

خجعة


أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" بمصرع البهلوان الكازاخي المعروف، قاسم جوماغوجين، بعد تنفيذه خدعة مسرحية في حفل نظم بمناسبة عيد الهالووين.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع السبت الماضي بعد مشاركة جوماغوجين وزملاءه في مسرحية احتفالية في أحد النوادي الليلية بمدينة ألماتا الكازاخستانية.

وقالت مديرة الاتصالات لمجموعة "Nomad Stunts" للبهلوانيين المهنيين، يفغينيا لي، إن البهلوان كان يتعين عليه أن يمثل المومياء المعلقة على الحبل، وهو كان يرتدي سترة خاصة لتنفيذ الخدعة المماثلة.

وأضافت أن كل المعدات الضرورية لتنفيذ هذه الخدعة تم تجربتها قبل المسرحية، مشيرة إلى أن شريك البلهوان كان يتابع حالته الصحية. وكان جوماغوجين يُظهر عدة مرات أن كل شيء على ما يرام عنده. وبعد 15 دقيقة تمت إعادته إلى الأسفل، وكانت حالته الصحية سيئة.

وأكد الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث مصرع البهلوان. وتشير شهادة الوفاة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إحتشاء حاد لعضلة القلب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الحدود
» هذا ما قاله "الحلفاوي" عن استبعاد "سليمان" من المنتخب
» شاهد.. المهندسة الراقصة: "ماما بتيجي تتفرج عليا"
» أحمد بدير قاضٍ في "البيت الأبيض"
» طارق مجدي يدير لقاء الزمالك والحدود تحكيمًيا بالدوري
» مقتل وإصابة 24 شخصًا في سلسلة انفجارات بالعراق
» "التأمين الصحي" يصرف شهرًا مكافأة لكل العاملين
» مصرع زوجين بعد حفل زفافهما بدقائق
» كشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد
» تيشيرت أزارو أمام لجنة تحقيق خاصة .. وأمر واحد ينقذه
» فنانة تبكي في لقاء تلفزيوني: الدنيا زائلة .. أريد المسجد النبوي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن