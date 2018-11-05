السفير السويدي بمصر: إدارة النفايات توفر مليوني وظيفة للمصريين

05 نوفمبر 2018 - 10:39 ص

قال سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، إن مجال إدارة النفايات والمخلفات حيوى وهام لمصر والعالم، لافتًا إلى أنه يوفر نحو مليوني وظيفة.

وأضاف خلال دائرة لقاء جمع خبراء سويديين ومصريين تحت عنوان "محادثات خضراء: طرق مستدامة لإدارة النفايات"، في مجال إدارة المخلفات والطاقة، بالأمس، أن السويد تستورد المخلفات لإعادة تدويرها، موضحًا أن مخلفات مثل تلك الناتجة عن الطعام يمكن استخدامها فى إنتاج أشياء مفيدة.

وأشار "تيسليف"، إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها عقد مؤتمر فى منزل سفير، لافتًا إلى أهمية الموضوع، وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعانى من مشكلة المخلفات، حيث يتم إهدار 20% من مخلفات لا يتم استخدامها.



