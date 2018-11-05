وزير الري: التفاوض مع إثيوبيا ليس سهلًا

05 نوفمبر 2018 - 10:52 ص

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق يحقق الطموحات بشأن تقرير اللجنة العلمية والفنية لسد النهضة الإثيوبي، قائلاً: "مصر ترغب في اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن".

وأوضح "عبد العاطي"، خلال حديثه لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، أن مصر تسير في مسارات متوازية للوصول إلى حل في أزمة سد النهضة.

وتابع وزير الري: أن التفاوض ليس سهلًا، وما يتم حاليًا بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي من خلال الحوار ودعم التنمية.

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