  • الإثنين 05 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صلاح

شاهد.. تمثال محمد صلاح قبل التشويه

ارشيف

إعلامي تونسي يتراجع عن تهديده لجمهور الأهلي

عمرو أديب

شاهد.. متصلة لـ"أديب": "هحلف عليك بالطلاق"

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

شاب لبنانى يتسبب في ضحك الرئيس "السيسي"

دورة تثقيفية للنواب بأكاديمية ناصر العسكرية

تعديلات وزير الدفاع للوائح أكاديمية ناصر العسكرية

دولار

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

واصل

نصر فريد واصل: النقاب ليس فرضا ولا واجبًا ويحق للحكومة منعه

تمثال محمد صلاح

صاحبة تمثال صلاح تكشف مفاجآت وراء ظهوره بهذا الشكل المضحك

صلاح

صلاح يرسل هدية خاصة لشخص شهير جدًا بمصر .. من هو؟

فيديو..

وزير الري: التفاوض مع إثيوبيا ليس سهلًا

آخر الأخبار

وزير الري
وزير الري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الري" تكشف حقيقة تركيب صنابير موفرة بالمساجد

#

لافروف يلتقي وفد المعارضة السورية في موسكو

#

نبوءة السادات التى تحققت عن مبارك

#

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

تن

سد النهضة

الرى

محمد عبد العاطي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى توافق يحقق الطموحات بشأن تقرير اللجنة العلمية والفنية لسد النهضة الإثيوبي، قائلاً: "مصر ترغب في اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن".

وأوضح "عبد العاطي"، خلال حديثه لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، أن مصر تسير في مسارات متوازية للوصول إلى حل في أزمة سد النهضة.

وتابع وزير الري: أن التفاوض ليس سهلًا، وما يتم حاليًا بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي من خلال الحوار ودعم التنمية.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

قمة الخِسَّة..

حسام فتحي

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الحدود
» هذا ما قاله "الحلفاوي" عن استبعاد "سليمان" من المنتخب
» شاهد.. المهندسة الراقصة: "ماما بتيجي تتفرج عليا"
» أحمد بدير قاضٍ في "البيت الأبيض"
» طارق مجدي يدير لقاء الزمالك والحدود تحكيمًيا بالدوري
» مقتل وإصابة 24 شخصًا في سلسلة انفجارات بالعراق
» "التأمين الصحي" يصرف شهرًا مكافأة لكل العاملين
» مصرع زوجين بعد حفل زفافهما بدقائق
» كشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد
» تيشيرت أزارو أمام لجنة تحقيق خاصة .. وأمر واحد ينقذه
» فنانة تبكي في لقاء تلفزيوني: الدنيا زائلة .. أريد المسجد النبوي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن