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"رويترز":

الملك سلمان يجري أول جولة داخلية منذ توليه العرش

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

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العرش

قال مسئول حكومي سعودي كبير إن الملك سلمان سيقوم اعتبارًا من يوم الثلاثاء بجولة داخلية تستغرق أسبوعًا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المملكة ضغوطات سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة داخلية من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه العرش في عام 2015، وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض.

وقال موقع "سبق" الإخباري إن الملك سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية، ولكن دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن جولة العاهل السعودي.

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية ضغوطات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل شهر في قنصليتها باسطنبول. ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه، ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بتورطهم في هذه القضية، تحت ضغوط من السلطات التركية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيرافق الملك في هذه الجولة.



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