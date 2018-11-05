"كاف" يكشف عن 11 جائزة في "الأفضل 2018"

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كرة القدم

جوائز

الكاف

الاتحاد الافريقى

لاعب

كشف الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن الجوائز المقرر توزيعها في  8 يناير المقبل خلال الحفل السنوي للاتحاد القاري، لافتًا إلى أن اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2018 استقرت على فئات الجوائز والتى جاءت كالتالي:

1. لاعب العام الإفريقى

2. لاعبة العام الإفريقية

3. لاعب العام الشاب

4. مدرب العام لفرق الرجال

5. مدرب العام لفرق السيدات

6. منتخب العام للرجال

7. منتخب العام للسيدات

8. هدف العام

9. أفضل 11 لاعبا فى أفريقيا

10. جائزة يدينكاتشو تيسيما لأفضل رئيس اتحاد

11. الجائزة البلاتينية

وأضاف أن الفائزين بجائزتى لاعب العام على صعيد الرجال والسيدات سيتم اختيارهم عبر لجنة "الكاف" الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام، والأساطير، بجانب مدربى الاندية المتأهلة للدور ربع النهائى بمسابقتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية، ومدربو وقادة المنتخبات الـ 54.

أما الفائزون بجوائز لاعب العام الشاب، مدرب العام لفرق الرجال، مدرب العام لفرق السيدات، منتخب العام للرجال، منتخب العام للسيدات سيتم اختيارهم من لجنة "الكاف" الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام، والأساطير، بجانب مدربى الاندية المتأهلة للدور ربع النهائى بمسابقتى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية فقط.

وكشف "الكاف" أن جائزة "هدف العام" سيتم طرحها للتصويت الجماهيرى لاختيار الفائز بها، كما سيتم اختيار أفضل 11 لاعبا فى افريقيا بالتنسيق مع النقابة الدولية للاعبى كرة القدم المحترفين وتعرف بالفيفبرو "FIFPro ".

وأوضح الاتحاد الافريقى لكرة القدم، أن المرشحين لحصد جوائز "الافضل" لعام 2018، سيتم اختيارهم بناء على أدائهم فى الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2018.


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