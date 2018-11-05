» تسوس الأسنان في المنام يدل على القلق

05 نوفمبر 2018 - 11:30 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن أسناني وضروسي كلها مسوسة وفيها حفر كتير وأجزاء كثيرة مكسرة. والغريب أنني أنا شخصياً أنظر إلى فمي (يعني كأني شخصيتين) واحدة منهما تنظر فى فمى لترى حجم تسوس الأسنان وهي أنا، ويبدو لى أنني كلمت زوجي يحجز لي عند دكتور أسنان.. واستيقظت وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسوس الأسنان قد يدل على القلق من أمر، أو الخوف من المرض، وربما دل ذلك على نقص الكالسيوم في الجسم. وقد يدل وجود السوس فى الأسنان على مرض أحد الأشخاص القريبين منك.

وغسل الأسنان المسوسة يدل على حُسن الحال و تحسين العلاقات الزوجية والأسرية وزوال مشاكل عائلية، وتنظيف الأسنان من التسوس يدل أيضاً على بذل المجهود فى الدفاع والمحافظة على المال والممتلكات، وقد يدل على الدخول في صراعات ومشاكل تسبب لك القلق والإزعاج.

وعلاج الأسنان وإزالة التسوس منها يدل على التخلص من المشاكل والمتاعب و زوال الهموم.



وخلع الأسنان بسبب التسوس يدل على قضاء الدين و زوال الهموم، وربما دل وجود التسوس في الأسنان على مصاحبة أناس فاسدين.



وكونك ترى بنفسك الأسنان التى نخرها السوس وتآكلت فقد يدل ذلك على إصابتك بالحسد الشديد واحذرى وبادرى بالفحص الطبي فقد يدل هذا على التعب البدني ووجود مشاكل صحية، وقد يدل ذلك على وجود مشاكل في العمل، وربما كانت جنية تصورت فى صورتك فحافظى على الصلاة فى وقتها والأذكار وأذكار النوم وقراءة سورة البقرة وسماعها.



وقد يدل نخر أو تكسر أو سقوط الأسنان على الخوف الشديد على المال والأولاد. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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