التحفظ على منى عراقي بقسم الأزبكية

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متابعات- محمد الخرو

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مديرية أمن القاهرة

مني عراقي

قسم الازبكية

برنامج انتباه

تحفظت قوات الأمن، على الإعلامية منى عراقي وعدد من طاقم العمل الخاص ببرنامجها "انتباه"، وتم حجزهم في قسم شرطة الأزبكية لعرضهم على النيابة.

وأضاف مصدر بمديرية أمن القاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الإعلامية منى عراقي يفيد بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتوسط في خطف الأطفال، في حين قالت المدعى عليها؛ إن الإعلامية وعددًا من أفراد طاقم العمل الخاص بها حاولوا إغراءها بمبلغ مالي من أجل خطف أيا من الأطفال وتسليمه إليهم، وفقا لـ"مصراوي".

وقال أحمد حمزة البحقيري محامي الإعلامية؛ إنه تم التحفظ على الإعلامية منى عراقي وفريق العمل الخاص بها بقسم شرطة الأزبكية وذلك على غرار تصويرها لإحدى حلقات برنامجها "المهمة" - على حد وصفه.

وأضاف المحامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ أنه سوف يتم عرض الإعلامية منى عراقي وفريق العمل صباح اليوم على النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.



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