» تعيين أمين عام جديد لاتحاد الأوقاف العربية

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الاوقاف
الاوقاف

وكالات - حنان حمدتو

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محمد مختار جمعة

وزارة االاوقاف

اتحاد الاوقاف العربية

مدينة السادسمن اكتوبر

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، قرارًا بتعيين المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أمينًا عامًا لاتحاد الأوقاف العربية؛ بمناسبة انعقاد الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بالغردقة الخميس القادم.

وصرح وزير الأوقاف فى بيان له اليوم، الاثنين، بأنه يعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على تفعيل دور هذا الاتحاد في استثمار وتنمية أموال وأعيان الوقف وفي خدمة المجتمع، مبينا أنه تلقى دعوة من السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالجامعة العربية لحضور اجتماع الاتحادات العربية النوعية وأشاد بدور اتحاد الأوقاف العربية خلال الفترة المقبلة لدعم التعاون والتنسيق الاقتصادى العربى.

وأضاف الوزير أنه كلف الأمين العام الجديد لاتحاد الأوقاف العربية المهندس سيد محروس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل دور هذا الاتحاد مبينا أن مقر الاتحاد قد تم تجهيزه بمدينة السادس من أكتوبر ملحقا بالصرح المعماري الحضاري الكبير لأكاديمية الدعاة, وأنه سيتم دعوة أعضاء الاتحاد للاجتماع بمقره الدائم بمدينة السادس من أكتوبر على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يتم انعقاده بالقاهرة يومي 19 و 20 يناير القادم.


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